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Юрист Рыбакова рассказала, как выгодно продлить новогодние праздники

Брать отпуск в декабре более выгодно, чем в январе, рассказала Москве 24 замглавы Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Юрист Рыбакова рассказала, как выгодно продлить новогодние праздники
© Москва24

Ранее стало известно, что почти каждый десятый россиянин хочет взять отпуск, чтобы продлить новогодние выходные. Отмечается, что 7% планируют отдохнуть до 29 декабря, а 2% – после 8 января, отмечается в результатах опроса "Работа.ру".

По словам эксперта, выбирая месяц для отпуска, работник должен определиться, что ему важнее – просто продлить себе праздники или не только отдохнуть, но и получить при этом побольше денег. Если значимым является вопрос оплаты, лучше уходить в отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. Таковым считается декабрь – в нем 21 трудовой день.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше зарплата за один день. Но если человек будет отдыхать, то отпускные будут выше, поскольку они рассчитываются по среднему заработку.

Отпуск в январе, наоборот, будет менее выгодным из-за небольшого количества рабочих дней.

"Чем меньше рабочих дней в месяце, тем больше зарплата за один рабочий день. Брать в январе отпуск не выгодно, потому что в оплате получится меньше", – указала Рыбакова.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева предупредила, что работодатель может не разрешить сотруднику уйти в оплачиваемый отпуск, если тот решил отдохнуть не по графику. Однако это не касается несовершеннолетних, почетных доноров России, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Эти категории могут уйти в отпуск в любое время вне зависимости от того, что написано в графике, и работодатель не имеет права им отказать.

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Елена Рыбакова
Валентина Яковлева