Назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2025 году

Январь станет самым невыгодным месяцем для отпуска в 2025 году. Об этом заявил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

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«Стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня», — пояснил Южалин.

Из-за длинных новогодних праздников именно в январе стоимость рабочего дня является наибольшей, что делает отпуск в эти дни невыгодным. Также не рекомендуется брать отпуск в мае, июне и ноябре — также из-за уменьшенного числа рабочих дней.

До этого самыми выгодными для отпуска в 2025 году месяцами были названы июль и октябрь. Дело в том, что в этих двух месяцах, наоборот, наибольшее количество рабочих дней — по 23, соответственно, они выгоднее всего с точки зрения получения отпускных выплат.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин нуждается в отдыхе после отпуска.