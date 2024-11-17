Лайфхаки для автопутешествий от дальнобойщиков (видео)
Блогер собрал все полезные советы для автомобильных путешественников
Опытные автолюбители любят похвалиться друг перед другом тем, что могут проехать тысячу или полторы тысячи километров «за один присест», однако кто по-настоящему вынослив за рулем (хоть и не злоупотребляет этим – потому что это небезопасно и влечет штрафы), так это дальнобойщики.
В одном коротком обзорном видео собрали все советы от профессиональных водителей грузовиков, которые вы можете применить и в своей жизни, отправляясь в путешествие на автомобиле. Вот лишь некоторые из упомянутых в ролике приемов, облегчающих жизнь в дороге:
- проводите в пути не более 9 часов;
- ешьте фрукты, пейте побольше воды;
- останавливайтесь на обед там, где едят дальнобои – они знают, где вкусно и безопасно.
Пусть кому-то эти советы покажутся элементарными или даже банальными, но стоит принять тот факт, что в дальней дороге не бывает мелочей. Каждый указанный в видео пункт стоит ввести в устойчивую привычку. Поэтому рекомендуем к просмотру всем – и опытным водителям, каждый день проводящим на трассе, и тем, кто выбирается на нее лишь изредка... И, конечно, тем, кому только предстоит первое автомобильное путешествие.