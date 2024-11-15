Промотарифы: почему нужно быть осмотрительным при покупке таких билетов

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» поделился не самым удачным опытом покупки дешевого авиабилета. История относится еще к прошлому году, но актуальна как наглядный пример.

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Сергей К. забронировал у одной из авиакомпаний перелет по маршруту Махачкала – Ереван по очень выгодной промоцене, всего за 900 руб. Однако за месяц до вылета получил сообщение от перевозчика: рейс отменен, вынужденный обмен билета возможен, но «только при наличии на дату обращения в авиакомпанию мест на рейсе в том же классе и по тарифу, указанному в первоначальном проездном документе». Альтернатива – перевозчик вернет деньги. Сергей попробовал запросить перелет на другую устраивавшую его дату – 1 мая. Ответ авиакомпании разочаровал:

«На рейсе в интересующий вас день нет мест в вашем классе тарифа. Вам доступен вынужденный возврат по месту приобретения билета».

Казалось бы, выгодная покупка обернулась невозможностью совершить перелет по заявленной стоимости, ведь промотарифов по забронированному маршруту больше не предлагалось, а те, что были в наличии, в разы дороже.

Как пояснил порталу TourDom.ru руководитель одного из агентств по продаже авиабилетов, авиакомпания не допустила никаких формальных нарушений. С этим согласны и опрошенные нами юристы: отсутствие мест по льготному тарифу на запрашиваемую дату – адекватная причина для отказа, перевозчик в таком случае вправе просто вернуть деньги.

Вывод можно сделать такой: покупка авиабилетов по акционным ценам, с одной стороны, выгодна пассажирам, но с другой – связана с очевидными рисками. Надо быть готовыми к тому, что в случае отмены рейса не исключена ситуация, когда рассчитывать можно будет лишь на возврат оплаченных денег, а альтернативную перевозку придется бронировать по более высокому тарифу.