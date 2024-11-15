Эксперты рассказали, как выгодно отправиться в новогоднее путешествие

Новый год все ближе, и многие россияне хотели бы отправиться на каникулы в новые для себя места, чтобы праздник был незабываемым. Любой отдых сопряжен с финансовыми тратами. А уж в новогодние праздники цены на отели и путевки вырастают в разы. Как сэкономить на новогоднем отдыхе, в интервью MIR24.TV рассказали эксперты туристической отрасли.

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«Стоимость туров в праздничные дни высоки, особенно с 31 декабря до 3 января, – говорит организатор туров по России и зарубежью Светлана Качевская. – Всем хочется отметить новогоднюю ночь ярко и празднично. Поэтому цены будут высокие, в три – четыре раза дороже, чем обычно. Примите это как постулат. Ведь у отдыхающих праздник, а у туроператоров и отелей бизнес, им нужно заработать в праздники».

Многие думают, что с 1 по 3 января цены должны быть ниже, чем 30 и 31 декабря.

«Как оказывается на практике, эти даты – самые востребованные у туроператоров и владельцев отелей. Работает исконно русская традиция: встречать Новый год в кругу семьи, а потом – отдыхай сколько хочешь», – объясняет эксперт.

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«В России разные отели открывают продажи на новогоднюю ночь в разное время. Кто-то открывает их за целый год, а кто-то позднее, – говорит генеральный директор туристической компании Андрей Клопотович. – Как правило, цены только возрастают, поэтому раннее бронирование всегда выгоднее».

Сейчас выгодные предложения стремительно заканчиваются, поэтому нужно оформить бронь и купить билеты, не откладывая.

«При этом вы бронируете только размещение в отеле, – говорит эксперт. – А новогодний банкет идет за дополнительную плату. И здесь цены в российских ресторанах при гостиницах в среднем колеблются от 6 тыс. до 24 тыс. рублей на человека».

Если вы не успели забронировать тур в ноябре, все равно не стоит отчаиваться.

«Даже в декабре еще появляются приемлемые по ценам предложения – кто-то отказался от раннего бронирования, а кто-то вовремя не оплатил тур. Только на эти варианты лучше не ориентироваться: самых выгодных вариантов может и не быть, самое выгодное уже раскупили. Да и огромных скидок не бывает, в лучшем случае 10%», – отмечает Андрей Клопотович.

По словам Светланы Качевской, более выгодным может оказаться отдых в 20-х числах декабря, чтобы Новый год оказался его финалом.

«Стоимость путевок в начале 20-х чисел декабря очень располагает для покупок предновогодних туров. А если количество дней будет 10-12 и более, вы комфортно встретите Новый год и отдохнете на славу», – говорит эксперт.

Если вы все же хотите отправиться в путешествие именно на Новый год, то ищите, на чем вы готовы сэкономить.

«Это могут быть менее популярные страны или города, – говорит Светлана. – Любое переключение внимания с забот и обыденности на новые впечатления создают позитивный настрой. Гормон счастья вырабатывается даже тогда, когда вы собираете чемодан, думая о красивых вещах, которые берете с собой. Дух захватывает от организации поездок, размышлений о новых горизонтах».

Самыми бюджетными идеями и вариантами поделился Андрей Клопотович.

«Если вы готовы просто погулять в новогоднюю ночь, поднять бокал с друзьями, то можно взять проживание без банкета, – говорит эксперт. – Сейчас многие отели разрешают купить номер и не купить банкет. Также можно взять всего лишь одну ночь в отеле с 31 декабря на 1 января, а не длительное проживание».

Еще один лайфхак. Можно купить экскурсионный тур.

«Тур эконом-класса с экскурсионной программой на 2 дня – 31 декабря и 1 января – стоит от 17 тыс. руб. на человека. Это предложение без банкета, при проживании в двухместном номере. А трехдневный тур стоит от 20 тысяч рублей. И за эти деньги у вас будет великолепное праздничное путешествие по одному из городов России, с экскурсионным обслуживанием. А для того, чтобы поднять бокал под бой курантов, не обязательно отправляться в ресторан», – отмечает Клопотович.

Также, по словам эксперта, сэкономить на новогоднем путешествии можно, если вы часть пути проедете на поезде или электричке. Это могут быть такие города, до которых легко добраться за несколько часов или за ночь. А там вас встретит автобус с экскурсоводом, который и будет вас развлекать.

Самый же экономный вариант – это поехать с друзьями на новогоднюю ночь на поезде в другой город и просто гулять по празднично украшенному городу на протяжении всей ночи. А утром позавтракать и отправиться в обратный путь, отсыпаясь в вагоне.