В каких гостиницах чаще всего останавливаются российские туристы

Более трети опрошенных россиян — 32% — в поездках по стране бронируют гостиницы категории три звезды. Это следует из опроса, проведенного Банком ДОМ.РФ совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Результаты есть у «Газеты.Ru».

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14% респондентов отметили, что предпочтут более «звездный» отель, потому что уровень гостиницы для них «очень важен». При этом 19% участников опроса заявили, что им не хватает качественных отелей для комфортных поездок по России.

«Существующий гостиничный фонд во многих регионах страны достаточно изношен. Гостиницы в основном не имеют подтвержденной "звездности", которая обязывает отельера предоставлять соответствующий уровень сервиса. Сейчас с помощью льготных кредитов в России возводят более 200 объектов, в том числе гостиничные комплексы с общим фондом почти 52 тыс. номеров. Больше половины из них — это четырех- и пятизвездочные объекты с развитой сопутствующей инфраструктурой: ухоженной территорией, медицинскими и спа-услугами, комплексами для детей, разнообразными вариантами питания. Больше всего туристических объектов строится в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях», — рассказала руководитель подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.

Опрос показал, что помимо упомянутых трех регионов, российские путешественники едут в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (17% опрошенных), Карелию (13%), Крым (11%), города «золотого кольца» (11%). Набирают популярность также такие направления как Дальний Восток (9%), Алтай (5%), Татарстан (4%) и Каспийское побережье в Дагестане (3%).

Более половины респондентов путешествуют по России раз в год, свыше 28% — два-три раза в год.

«Потенциал у путешествий по России большой, но пока его сложно реализовать из-за недостатка гостиниц и нестабильности качества их услуг, проблем с организацией сервиса. Например, возможности по двух-трехдневным автопутешествиям в окрестностях обеих столиц ограничены не только проблемами, связанными с размещением и питанием, но и сложностями с парковкой, малой нацеленностью регионов на событийный туризм, что можно и нужно исправлять и именно для этого нужны инвестиции», — заключил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финуниверситета Александр Цыганов.

В опросе приняли участие более 1,6 тыс. россиян.