Турэксперт объяснил, как сэкономить на новогоднем отпуске

Чтобы сэкономить на новогоднем отдыхе, следует сместить даты вылеты, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что самые популярные даты — это 25-31 декабря. По ее словам, тем, кто точно решил отправиться в путешествие, стоит оформить тур как можно быстрее.

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«Самые популярные даты — это 25-31 декабря. С 28 по 30 декабря цены на тур просто космические. Так что отправляйтесь в путешествие либо до этих дат, либо в начале января. Если вы сейчас уже четко знаете, что поедете куда-то на Новый год, то оформляйте тур как можно скорее», — пояснила Ансталь.

Эксперт уточнила, что купить недорогие туры на Новый год проще всего в сентябре, так как в это время многие планируют осенний отдых. Она отметила, что с приближением праздников меньше вариантов найти билеты на самолет или снять номер в отеле. Блогер обратила внимание, что из-за этого цены повышаются.

«Есть определенные периоды, когда стоит покупать билеты. Конечно, всегда остается вероятность, что турист сможет купить горящий тур. Но, если мы говорим о хорошем отеле с достойным питанием, алкоголем, обслуживанием, то горящий тур в такой отель найти крайне сложно. Это касается как заграничных направлений, так и внутренних. Более того, начинать планировать поездку в Новый год по России желательно вообще еще летом, так как люди понимают, что в праздники будет ажиотаж, и пытаются урвать тур получше», — заключила эксперт.

Ансталь ранее рассказала, что цены на новогодние туры в Калининград повышаются из-за географического расположения города. Эксперт подчеркнула, что в городе царит новогодняя атмосфера, поэтому многие хотят прикоснуться к сказке.