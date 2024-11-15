Что делать, если вы не попали на свой рейс из-за овербукинга

Овербукинг, или сверхбронирование — распространенная уловка авиакомпаний, из-за которой некоторые пассажиры не могут попасть на рейс. Обычно перевозчики прибегают к такой стратегии, чтобы застраховать себя от убытков из-за неявки человека на рейс, ведь он может запросить свои средства за нереализованный билет. Вследствие этого не всем пассажирам хватает посадочных мест на борту. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, что делать, если вы не смогли попасть на рейс по вине авиакомпании.

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Сегодня на законодательном уровне предлагается привлекать авиакомпании к ответственности в случае использования овербукинга или ввести запрет на подобные действия, с таким предложением выступил сенатор Айрат Гибатдинов.

Используют ли овербукинг сегодня

Как рассказал юрист Дмитрий Кваша, в текущих реалиях, когда перелетов стало количественно меньше, овербукинг встречается не так часто. Но некоторые компании все еще не настроены терять выручку и отправлять самолеты полупустыми, поэтому иногда практикуют такую схему.

«Они все ориентируются на статистику, потому что всегда есть определенный процент пассажиров, которые по каким-то причинам опаздывают на рейс либо меняют планы, либо по другим причинам, не зависящим от компании, вдруг не приходят к стойке регистрации. Чтобы избежать убытков, гораздо проще продать больше билетов, чем мест в самолете», — пояснил эксперт.

Что делать

Если человек не смог вылететь запланированным рейсом по вине компании, он может рассчитывать на денежную компенсацию либо на оформление нового перелета за счет средств авиакомпании, предупредил юрист.

«На каждом аэровокзале есть кабинет или стойка с представительством авиакомпании, куда необходимо будет подойти с паспортом, получить форму заявления на возврат стоимости билета, заполнить ее. Компания снимает с заявления копию, отдает ее вам, а оригинал забирает себе. По закону «О защите прав потребителей» минимальный срок возмещения денежных средств занимает 10 дней, но авиакомпания может сама установить срок возврата — до 40 дней», — заверил Кваша.

Если в течение этого времени стоимость билета не возместят, с копией заявления можно обратиться к юристам и в суд, дополнил эксперт.

«Но зачастую пассажиры не доходят до суда по этому вопросу. Статистика показывает, что люди не настроены отстаивать свои права перед авиакомпанией, хотя закон "О защите прав потребителей" — в большей части на стороне физического лица и вполне позволяет рассчитывать на материальную компенсацию. К тому же, если будет доказано, что несостоявшийся перелет причинил дополнительные расходы или моральный вред гражданину, к примеру, помешал бизнес-планам, вполне можно будет стрясти с компании и компенсацию упущенной выгоды», — сообщил Кваша.

В некоторых случаях экипажу приходится совершать вынужденную посадку самолета в незапланированном месте. Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал «ВМ» об обстоятельствах, которые требуют прервать полет.