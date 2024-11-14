Юрист рассказал о самых распространенных ошибках в загранпаспорте

Юрист Игорь Косицын прокомментировал "РГ" решение суда в Нижегородской области - в Дзержинске туристка выиграла спор в МВД и вернула стоимость несостоявшейся поездки в Египет.

Женщина оформила загранпаспорт старого образца для дочери. В документе ребенка отсутствовало указание пола. Это стало причиной для запрета на выезд за рубеж и изъятия недействительного документа. Суд первой инстанции встал на сторону путешественницы. Решение в законную силу пока не вступило, за ним, скорее всего, последует апелляция ответчика, но в исходе тяжбы Косицын не сомневается.

"МВД всегда оспаривает, у них по инструкции так положено. К тому же они, как госорган, не платят госпошлину, соответственно, дополнительных убытков не несут. Пока все решения, о которых я знаю, - в пользу граждан. Моя позиция: любая ошибка в паспорте - это ответственность органа, его выдавшего. Турист может заметить, может не заметить, но некачественность оказанной государственной услуги наступает именно из-за действий госоргана, а не невнимательности гражданина", - пояснил юрист.

По словам Косицына, неверно указанный пол человека - одна из самых распространенных ошибок при выдаче заграничного паспорта. На втором месте - ошибки в машиночитаемой строке, далее идут опечатки в отчествах и в месте рождения. По мнению юриста, речь может идти как о системном сбое в механизме подготовки документов, так и в загруженности сотрудников ведомства.

"У меня сейчас в работе пять дел, два в апелляции, три в первой инстанции. Есть еще дела, где я просто готовлю иски, а туристы ходят в суд сами, таких еще с десяток. Раз в неделю стабильно кто-то обращается с подобной проблемой. Есть случаи невыезда", - рассказал Игорь Косицын.

Туристам эксперт советует внимательно "читать" загранпаспорта при получении. Суд выиграть, конечно, можно, но потерянный отпуск и нервы это не вернет. Юрист отметил и работу турагентов, которые сейчас, когда проблема стала массовой, еще на этапе заключения договоров на покупку путевки внимательно изучают документы клиентов, находят ошибки и отправляют обратно в МВД.