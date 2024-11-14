Российские железные дороги напомнили о новых правилах для пассажиров

Российские железные дороги представили новые правила, регулирующие поведение пассажиров. Об этом сообщила Neva.Today.

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Одним из ключевых нововведений стали четко определенные временные рамки для приема пищи. Ранее возникали конфликты и недопонимания между пассажирами из-за того, что люди с верхних полок не могли воспользоваться общим столиком, так как им мешали соседи с нижних.

Согласно новым правилам, пассажиры с нижних полок должны уступать место за столиком своим соседям на полчаса в определенные временные интервалы: с 7 утра до 10 утра и вечером в то же время. Для обеда установлено время с 12 до 13 часов дня, в течение которого столик можно занимать в течение часа.

Кроме того, были введены ограничения на использование электронных устройств во время поездки на поезде. Теперь запрещено громко воспроизводить музыку без наушников, проводить онлайн-занятия и другие действия, которые могут мешать другим пассажирам.

Ранее «Ямал 1» писал, что поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие.

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