Российские железные дороги напомнили о новых правилах для пассажиров
Российские железные дороги представили новые правила, регулирующие поведение пассажиров. Об этом сообщила Neva.Today.
Одним из ключевых нововведений стали четко определенные временные рамки для приема пищи. Ранее возникали конфликты и недопонимания между пассажирами из-за того, что люди с верхних полок не могли воспользоваться общим столиком, так как им мешали соседи с нижних.
Согласно новым правилам, пассажиры с нижних полок должны уступать место за столиком своим соседям на полчаса в определенные временные интервалы: с 7 утра до 10 утра и вечером в то же время. Для обеда установлено время с 12 до 13 часов дня, в течение которого столик можно занимать в течение часа.
Кроме того, были введены ограничения на использование электронных устройств во время поездки на поезде. Теперь запрещено громко воспроизводить музыку без наушников, проводить онлайн-занятия и другие действия, которые могут мешать другим пассажирам.
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