На «тихой» распродаже «Победы» замечены недорогие билеты

13 ноября лоукостер «Победа» в своей рассылке по электронной почте анонсировал сниженные тарифы на некоторые рейсы в ближайшие даты вылета. Порой по акциям, заявляемым на сайте или в тг-канале перевозчика, скидки оказываются по факту не самыми интересными. Однако в этот раз, на «тихой» распродаже, нам удалось обнаружить действительно выгодные предложения по ряду туристических маршрутов – как по России, так и за границу.

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Например, слетать из Москвы в Санкт-Петербург 18 или 20 ноября можно за 2,4 тыс. руб. с ручной кладью или за 3,8 тыс. руб. с багажом (здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 18:00. – Ред.). Это более чем вдвое дешевле, чем на S7 в те же даты.

На линии из Казани в Москву анонсирован тариф от 3,2 тыс. руб., при этом на вылет из столицы Татарстана 20 ноября нам удалось найти цену даже ниже заявленной – 2,2 тыс. руб. У «Аэрофлота» и S7 места на те же даты стоят вдвое дороже.

Что касается международных маршрутов, то, например, билеты «Победы» из Москвы в Стамбул (Турция) 17 ноября туда, 24-го – обратно стоят 24,9 тыс. руб., с багажом – 30,6 тыс. руб.

Слетать «Уральскими авиалиниями» или S7 только с ручной кладью обойдется в 31,8 тыс. руб. и 32,9 тыс. руб. соответственно.

Места на рейсе лоукостера из российской столицы на турецкий курорт Анталья с отправлением 20 ноября и возвращением через неделю, 27-го, можно купить за 26,7 тыс. руб. Это наиболее низкий безбагажный тариф на указанные даты.

Правда, если лететь на отдых с чемоданом, чуть выгоднее все же получится комбинация рейсов Southwind и Pegasus – 30,2 тыс. руб. против 33,4 тыс. руб. у «Победы».

Относительная дешивизна перелетов на некоторых маршрутах, по всей видимости, объясняется тем, что и в нашей стране уже закончился высокий сезон для экскурсионного туризма, и на курорты Турции турпоток в ноябре несопоставимо ниже, чем летом. Чтобы успешно загружать самолеты, перевозчики вынуждены давать скидки.