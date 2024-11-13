Названы лучшие способы сэкономить на отдыхе в Новый год

Россиянам посоветовали ради экономии выбирать выгодные дни для бронирования билетов и альтернативные виды транспорта при планировании поездок на Новый год. Лучшие способы выгодно отдохнуть на каникулах раскрыли эксперты сервиса МТС Travel, материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

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Как рассказали специалисты, прежде всего сэкономить поможет правильный выбор дат для отдыха — так, вылеты 6-7 января с возвращением в десятых числах могут стоить дешевле, чем с 29-30 декабря до конца выходных.

«Другая идея экономии — альтернативные виды транспорта. Например, железнодорожные билеты стоят дешевле и не так дорожают в праздничные дни», — отметили в сервисе и добавили, что также можно спланировать путешествие на автомобиле с друзьями.

Если перелета все-таки не избежать, то эксперты советуют следить за специальными предложениями авиакомпаний, а также мониторить билеты на зарубежные рейсы во вторник или среду.

«Дело в том, что в ночь на среду Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют для авиакомпаний — и может как поднять их, так и снизить в соответствии с актуальными значениями», — пояснили специалисты.

Также при планировании поездки россиянам рекомендуют заранее ознакомиться с заведениями для местных в городе, поскольку зачастую питаться там дешевле.

«Еще одна важная статья расходов — развлечения. В праздничные дни они могут становиться доступнее, благодаря городским мероприятиям со свободным входом, которых в это время обычно много», — уточнили в сервисе.

Ранее стало известно, что самым популярным городом для семейного отдыха на новогодние каникулы оказался курорт Сочи.