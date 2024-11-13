Иностранная авиакомпания запустила распродажу билетов

Популярная турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запустила распродажу билетов со скидками. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

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Купить билеты по цене до 10 тысяч рублей на международные рейсы иностранного лоукостера можно с 13 по 14 ноября 2024 года, а улететь — с 25 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года. Уточняется, что акция доступна участникам программы лояльности BolBol.

Среди международных рейсов, которые участвуют в распродаже, есть перелеты из Стамбула в Софию, Тирану и Скопье от 9 евро (около 938 рублей) плюс сборы. Кроме того, можно найти билеты из Москвы в Измир за 69 евро (примерно 7,1 тысячи рублей) плюс сборы и из Москвы в Анталью за 89 евро (около 9,2 тысячи рублей) плюс сборы.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на авиабилетах. Аналитики «Авиасейлса» рассказали, что для путешествий по России летом и весной покупать билеты стоит как можно раньше: зимой — за два-пять месяцев, осенью — минимум за неделю до поездки.