Специалист рассказал, как сэкономить на новогоднем отпуске

Директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин рассказал, как сэкономить на новогоднем отпуске.

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«Для того, кто занимается планированием зимнего отпуска, время в прямом смысле дорого, и важно принимать решение как можно быстрее», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, при выборе билета на самолёт следует обратить внимание на менее загруженные даты или рассмотреть альтернативные виды транспорта.

«Например, железнодорожные билеты стоят дешевле и не так дорожают в праздничные дни. А если поехать куда-то с друзьями на автомобиле, вместе оплачивая бензин, можно и вовсе снять с себя зависимость от дней календаря», — отметил Становкин.

При бронировании жилья специалист рекомендовал обращать внимание на акции туристических агрегаторов и сервисов размещения.

«Если подходящих предложений не нашлось, попробуйте выбрать не отель, а апартаменты — они чаще всего стоят дешевле», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза индустрии Юрий Барзыкин рассказал о популярных направлениях на Новый год.