Эксперт рассказал, как подготовить авто к дальнему путешествию зимой

Зима совсем близко, но это вовсе не повод отказываться от путешествий на автомобиле. Важно знать, как сделать такую поездку комфортной и безопасной. Заместитель директора по сервису Компании "Рольф" Егор Телегин рассказал "Российской газете" о простых правилах, которые помогут вам подготовиться к путешествию на автомобилей зимой.

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1. Нанести на стекла покрытие антидождь

Это способствует улучшению обзора и существенно сократит расход незамерзающей жидкости в автомобиле.

2. Взять с собой средства, которые помогут, в случае необходимости, выбраться из сугроба или сильно обледенелого покрытия

В этом вам помогут лопата и цепи на колеса или ленты противоскольжения.

3. Проверить состояние щеток стеклоочистителя

Если есть малейшие сомнения в их исправности и пригодности, то лучше произвести замену перед поездкой.

4. Проверить состояние шин

Не наблюдаются ли трещины, повреждения или другие неисправности. Если понимаете, что покрышки не в лучшем состоянии, лучше перестраховаться и заехать в сервис на проверку или замену. Это сделает вашу поездку более безопасной. Конечно, резина должна быть зимней.

5. Обязательно убедиться, что у вас в достатке всех жидкостей для поездки

Масло, незамерзайка, причем, обязательно зимняя, с учетом температуры. Производить манипуляции самостоятельно с автомобилем на морозе - крайне некомфортно.

Добавим еще один пункт, который пригодится в любом путешествии на автомобиле, но зимой - особенно. Не оставляйте бак почти пустым по ходу своего движения, чаще заправляйтесь. Если будет необходимость переждать сильную непогоду, можно оставаться без топлива, если не контролировать его уровень. А если двигатель автомобиля дизельный, то нужно взять с собой присадку для зимы, потому что неизвестно какое топливо на трассе.

Эти простые правила помогут вам отправиться в путешествие на автомобиле зимой со спокойной душой и преодолеть километры пути безопасно.