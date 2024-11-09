Стюардесса рассказала про правила поведения в самолете

Блогер и стюардесса Таня Данилова поделилась с читателями негласными правилами на борту самолета. Она отметила, что есть писанные и есть неписанные правила, если первые пассажиры обычно соблюдают, то о последних могут не знать.

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Так, в последней группе есть, например, правило посещать туалет только в обуви. Некоторые пассажиры снимают обувь на время полета, что вполне нормально, но разгуливать босиком по самолету не стоит.

Еще не стоит просить стюардессу положить чемодан на полку. Во-первых, стюардессы не обязаны, во-вторых, они часто физически не в силах это сделать.

Не стоит менять свое место в эконом-классе на свободное в бизнес-классе, но сменить свое место в пределах одного класса можно, для этого нужно обратиться к стюардессе.

Данилова напоминает, что спинку кресла можно откидывать, даже если сосед сзади против, но, когда наступает время приема пищи, спинку нужно поднять, чтобы сосед мог воспользоваться столиком — это правило тоже неписанное.

Между тем подписчиков блогера удивило отсутствие запрета на фотографии в кабине пилота. Правда, получить такой кадр могут только дети и только до взлета или после посадки, если есть время и возможность.

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