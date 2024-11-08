Выгодные предложения Nordwind на билеты в Сочи не удивили туристов

Авиакомпания Nordwind Airlines сегодня объявила распродажу на большое количество направлений своей маршрутной сети. В их числе рейсы в Сочи из полутора десятков городов. Дисконт предложили небольшой – порядка 15–20%. Это не позволило туристам в полной мере найти действительно выгодные варианты. Предложения на распродаже сравнимы с прайсом других перевозчиков.

Из Перми round trip в Сочи в декабре на распродаже предлагают от 12 тыс. с ручной кладью. Предложения «Победы» и даже «Аэрофлота» очень близки. Можно найти варианты от 13 тыс. на соседние даты. На Новый год можно слетать за 34 тыс., но это опять-таки рядом с конкурентами – наряду с вышеназванными в той же цене еще и предложения «Азимута».

Красноярцы могут сэкономить 1 тыс. руб. на дороге туда-обратно на Черноморское побережье в декабре. Улететь предлагают за 18 тыс. А вот в новогодние даты выгода действительно есть. На распродаже можно слетать за 42 тыс. Ближайшие варианты конкурентов для сибиряков от 50 тыс.

В Новосибирске главный конкурент Nordwind ожидаемо S7 – у него в начале декабря дорога в оба конца на тысячу дороже распродажных предложений. А вот на новогодние каникулы выгоды нет – от 45 тыс. у обоих перевозчиков.

В Екатеринбурге у «Уральских авиалиний» даже без распродажи перелеты дешевле, чем у Nordwind на начало декабря. У них предложение от 15 тыс. Nordwind – плюс тысячу. На новогодние даты на распродаже есть варианты от 37 тыс. Аналогичные ценники у «Победы». А вот главный перевозчик Кольцово просит в этот период от 41 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания «Победа» не удивила туристов дешевизной билетов в Турцию.