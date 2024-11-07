Эксперт рассказал, как не нарваться на поддельное вино на курортах

Чтобы избежать поддельного вина на курортах юга России, стоит покупать его в магазинах, а не у «странных» людей на улице, рассказал NEWS.ru глава винодельни «Ароматное» в Крыму Дмитрий Вишневский. По его словам, на прилавках сегодня представлена качественная продукция.

Благодаря Росалкогольрегулированию фальшивая или поддельная [винная] продукция на полках практически не встречается. Чтобы не попасть на подделку, не надо покупать так называемое домашнее вино у каких-нибудь странных людей на курортах юга, — объяснил эксперт.

Вишневский также посоветовал выучить сорта и стили вина, чтобы подбирать качественную продукцию. Он добавил, что вино должно стоит дорого: от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Лучше пить меньше, но качественно, — заключил винодел.

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев ранее заявил, что пошлина на вина из недружественных стран может вырасти до 50%. По его словам, это позволит сформировать источник для направления денег на развитие отечественного виноградарства. При этом Россия не будет занимать жесткую позицию по запретительным пошлинам.

Ранее замгендиректора ОАО «Дербентский завод игристых вин» Гайдар Шуайбов, комментируя новость о подорожании импортного вина, объяснил, что в первую цены поднимают производители, которые закупают виноград, а не выращивают его сами. Он добавил, что у Дербентского завода есть свои виноградники, поэтому отпускная стоимость невысокая — от 170 рублей до 250 рублей за бутылку.