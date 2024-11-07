РЖД отцепили от состава вагон, в котором обнаружили тараканов

После жалобы туристов на тараканов Федеральная пассажирская компания вывела из состава поезда целый вагон. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, входящего в структуру РЖД. Неприятным получилось путешествие для нескольких туристов в поезде № 107 Волгоград – Нижневартовск. В середине октября на своих местах они обнаружили насекомых, которые беспрепятственно ползали по полу и стенам вагона.

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Туристы обратились к начальнику поезда. По ходу следования в состав был добавлен дополнительный вагон, и пассажирам было предложено перейти на новые места. Однако некоторые из них отказались оперативно менять свое местоположение, поскольку это происходило во время ночной стоянки.

Уже по факту прибытия на конечную станцию из состава был исключен проблемный вагон. Его направили на внеплановую дезинсекцию и тщательную уборку. Как в подвижном составе произошло нашествие тараканов, в компании не уточняют. Но представители перевозчика уверяют, что все вагоны в соответствии с санитарными правилами раз в месяц обрабатывают средствами от насекомых. Также при подготовке к рейсу проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов уличили в «завозе клопов» в отели Турции.