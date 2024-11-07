Туристам рассказали о плюсах бронирования туров на лето зимой

Многие россияне уже активно планируют свои заграничные поездки на лето 2025 года. Эксперт в сфере туризма Айдар Минишев назвал «ФедералПресс» самые популярные направления для отдыха и рассказал о плюсах раннего бронирования.

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По словам Айдара Минишева, в первую десятку самых популярных направлений заграничных поездок россиян входят: Абхазия, Турция, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Китай, Египет, Грузия, Мальдивы, Катар.

Как отмечает эксперт, каждый год туроператоры открывают раннее бронирование туров на летний сезон – это специальное предложение от отелей и авиакомпаний, которое позволяет забронировать тур заранее.

«Обычно такие акции действуют за несколько месяцев до даты отправления и предлагают скидки, бонусы или другие преимущества тем, кто делает раннюю бронь. Первый этап раннего бронирования туров стартует в ноября-декабре и продолжается до конца февраля», – объяснил турэксперт.

Специалист также назвал ряд преимуществ раннего бронирования. Одно из них – возможность выбрать лучшие отели и номера, которые могут быть недоступны ближе к сезону. Обычно при бронировании по факту перед отпуском во многих отелях уже происходит «стоп продаж», то есть в наличии нет свободных номеров. Также многие отели предлагают значительные скидки при бронировании за несколько месяцев до поездки. В основном выгода достигает до 50 % от стоимости в сезон. И еще один плюс –спокойствие и уверенность. Можно заранее планировать отпуск и не беспокоиться о том, что места могут закончиться.

До этого Айдар Минишев рассказал, когда лучше планировать отдых в новогодние праздники. Эксперт объяснил, почему делать это стоит заблаговременно.