Почему в отпуск выгодней включать выходные, а не праздники

Многие сотрудники уверены, что отпуск лучше оформлять в рабочие дни, не захватывая выходные. Но это невыгодно с финансовой стороны.

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Почему отпускных могут выплатить меньше и брать ли отпуск с захватом новогодних праздников, "РГ" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников:

- Дело в том, что ежегодный оплачиваемый отпуск считается в календарных днях, а не в рабочих. Поэтому, если вы оформите отпуск с понедельника по пятницу, вам заплатят только за 5 дней, а если с понедельника по воскресенье - уже за 7 дней. Отдохнете вы при этом столько же.

Как рассчитываются отпускные

Заработную плату необходимо разделить на среднее число дней в месяце (29,3) и умножить на количество дней отпуска. Таким образом, при зарплате в 70 тысяч рублей за отпуск с понедельника по пятницу вы получите около 12 тысяч рублей отпускных, а с понедельника по воскресенье - уже почти 17 тысяч рублей. При этом, если вы включаете в отпуск выходные, на размер заработной платы это не повлияет.

Но есть один минус - если вы рассчитываете отпуск с выходными днями, вы уменьшаете общее количество дней на отдыхе. Например, если вы берете 5 дней с понедельника по пятницу, вы в реальности сможете отдохнуть 9, но из общей суммы 28 дней вычтут только 5, и у вас останется 23 дня, а если с понедельника по воскресенье, то вы также отдохнете 9 дней, но останется всего 21 день. Поэтому здесь важно определиться, что у вас в приоритете: деньги или свободное время.

Также существует положение о том, что из 28 дней отпуска минимум 2 недели необходимо взять подряд, поэтому оформить все 28 дней только в рабочие дни в любом случае не получится.

Брать ли отпуск на праздники

Брать отпуск с захватом праздничных дней невыгодно. В соответствии с Трудовым кодексом, если праздничные дни, например, новогодние каникулы, выпадают на ежегодный оплачиваемый отпуск, то они все равно вычитаются из общего количества дней и не оплачиваются.