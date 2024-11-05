Получить итальянский шенген теперь можно быстрее

Средний срок рассмотрения документов на итальянский шенген снова сокращен. Теперь документы обрабатываются около 40 дней, следует из сообщений визовых центров Италии в России.

При этом формулировки у официальных операторов несколько отличаются. Если в объявлении AlmavivA указано, что заявки могут рассматриваться до 40 дней, то на сайте Italy VMS обтекаемо написано «40 дней и более с даты подачи заявления». Правда, в информационном разделе консульства все еще содержатся данные о максимальном сроке оформления визы – 60 дней. Впрочем, возможно, эти сведения просто не успели обновить.

Отметим, итальянские визовые центры уведомили туристов об увеличении времени, необходимого для оформления шенгена, в разгар туристического сезона. Были случаи, когда туристы ждали паспорта из ВЦ целых 150 дней. Зимой получить визу в Италию можно было за несколько недель, однако с весны начались задержки, а летом максимальный срок официально увеличили до двух месяцев.

Осенью ситуация начала улучшаться: поток заявителей уменьшился, так же как и нагрузка на визовые центры и консульство. На обработку документов требуется уже меньше времени, а свободные слоты появляются даже на ближайшие даты.