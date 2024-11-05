Подборка свежих уникальных сервисов для путешествий

Туризм в России — занятие не из дешёвых, но может современные технологии и с этим смогут помочь? Как технические новинки позволят путешественнику сэкономить деньги? Какие сервисы сделают ваш отдых по-настоящему уникальным? Читайте в нашей статье!

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Проблемы отечественного туризма

«Кораблю безопаснее всего в гавани. Но не для того он строился», — сказала Грейс Хоппер, коммодор американского флота. Тоже самое справедливо и для человека.

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Путешествия расширяют наш кругозор и открывают нам образ жизни других людей. Одно из преимуществ России заключается в том, что здесь проживает такое количество различных национальностей, что познать красоту культурного разнообразия можно и без загранпаспорта.

До недавнего времени у туризма в России было основных 2 проблемы: дороговизна и отсутствие туристической инфраструктуры. Зачастую, людям приходилось самим планировать своё времяпровождение в другом городе, так как достойных приложений и сервисов, которые могли бы подсказать, какие места стоит посетить, было ничтожно мало. Однако, всё меняется.

Какие новинки могут изменить облик российского туризма?

Прогулка.FM

Иногда так хочется пройтись по городу в наушниках и узнать о нём что-то новое без гида и толпы туристов. На самом деле, такой вид экскурсий возможен уже сейчас, благодаря сервису Прогулка.FM.

Приложение автоматически подбирает экскурсию пользователю, при этом оно учитывает всё: его направление, скорость движения и даже улицу, по которой он идёт. Приложение не бесплатное, но одна такая экскурсия стоит всего 120 рублей, что приблизительно в 5 раз дешевле обычной.

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ФанТам

Ещё один сервис, ФанТам, позволяет туристу самому составить себе развлекательную программу. Работает это так: скачиваете приложение, открываете карту и там отображаются всевозможные виды досуга поблизости: квесты, круизы, фестивали, рестораны и т.д. Минус у приложения, пожалуй, только один — пока оно работает не во всех городах.

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GetHotel и Sutochno

Возможно ли такое, чтобы турист сам назначал цену за проживание в отеле? Оказывается, что да! Сервис бронирования GetHotel спрашивает у пользователя район, в котором он хочет остановится, дату и бюджет, после чего получает от сервиса различные варианты отелей. Также есть сервис Sutochno, но он больше подходит для быстрого поиска жилья на несколько дней.

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Wanderlust

Если же Вам хочется ~~лакшери~~ чего-то более элитарного, то следует обратить внимание на Wanderlust. Компания организует отдых «под ключ»: от получения визы до консьерж-услуг. Сервис предлагает как туры по России, так и за рубежом.

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Туристический паспорт школьника

Не секрет, что дети куда любознательнее взрослых. Человек, который в юном возрасте успел побывать в других городах и странах, меньше верит в различные стереотипы и обладает более широким кругозором.

Сервис Туристический паспорт школьника вдохновляет детей на путешествия. «Паспорт» выполнен в игровой форме: дети отмечают свои путешествия, получают за это различные награды, как «ачивки» в игре, и могут делится ими с друзьями. Будет неплохо, если этот сервис внедрят в школьную систему: в рамках школьных поездок/экскурсий.

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ALPTREK

Возможно, всё вышеперечисленное кажется вам чем-то заурядным? Хочется испытать чего-то необычное? Тогда, возможно, стоит присмотреться к сервису ALPTREK. Эти ребята специализируются на турах в горах: Дагестан, Камчатка, Ергаки. За культурную программу, отели и питание отвечают организаторы тура (без всяких посредников).

© alptrek.club

Путешествовать стало проще, путешествовать стало веселей

В последние годы путешествия стали значительно проще и доступнее благодаря появлению инновационных технологий и стартапов в сфере TravelTech. Теперь туристы могут исследовать новые места самостоятельно с помощью удобных приложения. Эти сервисы предлагают экскурсии, которые подстраиваются под пользователя, позволяют планировать развлекательные программы и находить жилье по оптимальным ценам.

© darminaopel.ru

Особенно радует, что даже дети не остаются без внимания: игровые подходы к путешествиям — то, что нужно для интересного и полезного времяпровождения.

Сейчас появляется всё больше удобных сервисов, которые помогут обеспечить комфорт и иногда даже сэкономить во время путешествий — спектр предоставляемых услуг огромен. Особенно радует, что и про юных туристов не забыли: благодаря игровому подходу и интересной подаче информации, у ребят появляется желание объехать если не всю, то хотя бы часть необъятной России.

Такие новинки делают путешествия гораздо доступнее. Возможно, благодаря таким сервисам, туризм в России будет развиваться дальше и станет ещё более популярным видом отдыха. Это ли не здорово?