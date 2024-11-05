После «тапания хомяка» туристы переключились на новую игру «Аэрофлота»

Туристы обсуждают новую игру, которую «Аэрофлот» разместил на своем сайте и в приложении. Участник должен помочь герою Андрею успеть на рейс, преодолевая препятствия в виде луж. Первые 5 тыс. победителей, набравшие максимальное число баллов, получат от авиакомпании мили. Акция доступна до 21 ноября.

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Чувствуется, что некоторые клиенты перевозчика уже серьезно прикипели к новому занятию, как, возможно, ранее к «тапанью» хомяка.

«Сегодня с утра уже поиграл», «Я в топе игроков. За один проход от 20 до 50 тыс. баллов прохожу».

В то же время многие критикуют игру. Основные претензии возникают к ее сложности. Особенно трудно зарабатывать мили на компьютере: «Как ни прыгнешь, задеваешь предмет. Еще со смартфона можно продержаться какое-то время». «Чтобы получить хоть какие-то мили, надо 3 недели с утра до вечера долбить».

Иногда сервис, по словам пользователей, подвисает, а баллы из разных сеансов могут не суммироваться.

Сомнения у клиентов авиакомпании вызывает итоговая турнирная таблица.

«Невозможно столько набрать за несколько часов – сотни миллионов баллов», – пишут клиенты авиакомпании в соцсетях.

Туристы подозревают, что читеры взломали игру или подкрутили мили.

Впрочем, в «Аэрофлоте» обещают следить за ходом состязания и прозрачностью начисления очков. «В ближайшее время турнирная таблица будет обновлена для более точного отображения результатов», – периодически сообщает клиентам представитель авиакомпании во «ВКонтакте».

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» предлагает недорогие билеты на Сейшелы и в Таиланд на ноябрьские даты.