Специалисты напомнили о правилах путешествий с домашними питомцами

Специалисты Россельхознадзора осуществили ветеринарный контроль в отношении питомцев, которые путешествуют со своими владельцами.

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В октябре 2024 года в пункте ветеринарного оформления региона были оформлены ветеринарные сертификаты на 33 домашних животных-компаньона. Чаще всего волгоградцы брали с собой питомцев во время путешествий в Турцию, Грузию, Египет и другие страны, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Жителям региона напоминают, что для вывоза домашних животных за границу важно выполнять ветеринарные требования страны, в которую планируется поездка. Также нельзя забывать о правилах компаний-перевозчиков.

Со всеми особенностями перевозки животных во время путешествий стоит ознакомиться заранее.