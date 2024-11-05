Специалист по туризму назвал способы сэкономить на отдыхе

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина рассказала, что горящие туры ушли в историю, сэкономить на путешествии можно, только тщательно всё спланировав.

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В текущих условиях выгодный по цене тур можно приобрести в случае, если путёвка не подлежит возврату, а её покупатель не может отправиться в путешествие, но при этом нужно быть готовым к быстрому вылету, объяснила она в беседе с Life.ru.

Чтобы сэкономить, лучше выбирать нестандартные даты для поездок — вне сезона и вдали от праздников, констатировала Адамушкина.

Так, по её словам, в августе можно устроить бюджетный отдых в Египте, а в октябре — в Турции.

«Отправляйтесь в тур в группе или компании близких и друзей, вместе всегда выгоднее оплатить, например, такси или взять автомобиль напрокат», — подытожила эксперт.

Ранее в Российском союзе туриндустрии отметили снижение спроса на зарубежные туры среди россиян.