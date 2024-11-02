У «Аэрофлота» замечены недорогие билеты из Москвы в Таиланд

«Аэрофлот» без официального объявления распродажи выставил выгодные тарифы на маршрутах из Москвы в Таиланд на некоторые даты.

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Корреспонденту TourDom.ru удалось найти на сайте нацперевозчика билеты из российской столицы на популярный у туристов курортный остров Пхукет за 66,2 тыс. руб. по безбагажному тарифу (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 2 ноября. – Ред.). Вылет туда – 11 ноября, обратно – 2 декабря.

За ту же стоимость есть варианты перелетов с 12 ноября по 3 декабря и с 20 ноября по 11 декабря.

Слетать из Москвы в Бангкок 11 ноября, обратно – 2 декабря можно за 63 тыс. руб., тариф – только с ручной кладью.

В такую же сумму обойдутся билеты в столицу Таиланда на даты с 12 ноября по 3 декабря, с 18 ноября по 9 декабря и с 20 ноября по 11 декабря.

Как видим, все относительно недорогие варианты предполагают трехнедельное пребывание в королевстве, что не всегда подходит туристам. Чаще на отдых отправляются на меньший срок. Слетать на 2 недели предлагается чуть дороже. Например, в Бангкок 30 ноября – туда, 15 декабря – обратно за 70 тыс. руб.

А на Пхукет со 2 по 15 декабря – за 71 тыс. руб.

Варианты на 2 недели за 64 тыс. руб. на те же даты из Москвы в Бангкок и за 67 тыс. руб. – на Пхукет нам удалось обнаружить на сайтах некоторых билетных агентов. По всей видимости, они распродают остатки из своих квот.

Можно предположить, что несколько умерить ценовые аппетиты на таиландском направлении, во всяком случае по рейсам в ноябре, нацперевозчика стимулирует тарифное давление со стороны китайских авиакомпаний. Они периодически выставляют на продажу места на стыковочных рейсах из Москвы на Пхукет и в Бангкок за 60 тыс. руб. плюс-минус 5 тыс. Например, China Eastern готова отвезти в ноябре на таиландский курортный остров за 58 тыс. руб. с пересадкой в Пекине. А Sichuan Airlines – в столицу Таиланда за 63 тыс. руб. Туристов, желающих сэкономить, не смущают пересадки, даже длительные. Некоторые туроператоры активно продают GDS-туры в Таиланд (билеты покупаются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.) на рейсах китайских перевозчиков.