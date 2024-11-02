Пилот рассказал простой способ преодолеть страх перед полетами

Пилот авиакомпании American Airlines посоветовал пассажирам с аэрофобией общаться с летным экипажем. Такой простой совет преодолеть страх перед полетами он раскрыл в соцсетях, на что обратило внимание Daily Mail.

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Он рекомендовал перед вылетом попросить стюардесс дать возможность поговорить с пилотами.

«Спросите их о маршруте полета, скажите им, что вы тревожный пассажир, они успокоят вас, объяснят маршрут полета, объяснят все неровности», — заметил мужчина.

Ранее эксперты рассказали о простых способах справиться с аэрофобией: по их словам, помогут специальные упражнения и информированность.