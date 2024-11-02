Что делать, если в загранпаспорте ошибка

Турист получил загранпаспорт с необычным оформлением: круглая голограмма закрывает собой день выдачи документа и букву, указывающую пол, – «Ж». При этом месяц и год выдачи, а также латинская буква F видны. В телеграм-чате для специалистов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0» турагенты спорят, признают ли пограничники такой паспорт действительным.

Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент редакции TourDom.ru позвонил в пункты погранконтроля аэропортов Внуково и Шереметьево.

«Не вижу документа, поэтому не могу гарантировать, что с ним пропустят, – сообщил сотрудник спецслужбы ФСБ во Внуково. – Думаю, что ничего страшного в его оформлении нет. Но для успокоения обратитесь в орган МВД, который выдал этот паспорт».

Более уверенный ответ дали в Шереметьево:

«В принципе действительность загранпаспорта определяется только на паспортном контроле. Но перечисленные вами особенности не могут являться причиной для отказа в выезде за рубеж».

В подобных вызывающих сомнение случаях сами турагенты рекомендуют обращаться к пограничникам или в отдел МВД, выдавший загранник.

«В паспортах случаются ляпы, к сожалению. Мы проверяем и информируем клиента, если видим ошибку». «Можем посоветовать, к кому бежать. Самый быстрый путь – позвонить в пункт погранконтроля, съездить в аэропорт и показать паспорт пограничникам, или обратиться в отдел, где его получали». «Мой клиент с опечаткой в заграннике заменил его: новый выдали за 4 рабочих дня, правда, пошлину пришлось снова оплатить, зато улетел без проблем», – делится кейсом турагент.

Юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская напоминает, что турагенты не несут ответственность за действительность загранпаспорта:

«Надо понимать, что перечень оснований и критериев недействительности достаточно обширный и в каждом конкретном случае принимает решение сотрудник пограничной службы».

Ранее TourDom.ru писал, что туристка-пенсионерка не смогла улететь в Анталью из Сочи из-за неверно указанного пола в загранпаспорте. Сотрудник погранслужбы аэропорта спросил у 72-летней женщины: