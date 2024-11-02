Что такое «избинг» и почему он становится все популярнее

Конец октября - время, когда самые расторопные начинают думать, где провести новогодние каникулы.

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"К нам уже обращаются за подбором туров на Новый год. И каждый третий запрос на бронирование - локация, где можно было бы окунуться в сельский быт со всеми вытекающими: снегом, который нужно убирать, баней, которую нужно топить, русской печью и водой из колодца", - рассказали "РГ" в турагентстве Broni Travel, специализирующемся на отдыхе в России.

Сельский туризм начал набирать популярность в пандемию, когда люди искали возможность уехать из густонаселенной Москвы. Но сейчас в моду входит новый тренд - не просто загородные отели, а настоящие русские избы, и желательно сложенные из бревен. Такой вид отдыха получил название "избинг". В Ивановской области есть целое туристическое поселение, состоящее из аутентичных деревенских изб. Начали появляться подобные локации и в Подмосковье. Например, на границе Московской и Тульской областей есть эко-отель "Ясно Поле", где туристы живут в стилизованных деревенских домах и сами обеспечивают себя провиантом. В прямом смысле слова: хочешь молока и творога к завтраку - нужно подоить корову или козу, ну или как вариант помочь убраться в коровнике. Нужны свежие овощи к обеду - поработай в теплице. Вечерние шашлыки здесь случаются в обмен на сбор мусора и сухостоя в лесу, а еще на время отдыха можно взять "в аренду" домашнее животное - собаку или кошку из числа многочисленных местных четвероногих жителей. Эта услуга пользуется спросом у тех, кто только примеривается к тому, чтобы завести домашнего питомца.

"В этом отеле обычно все раскупается на два-три месяца вперед, на новогодние каникулы, например, у нас уже мест нет", - рассказывает турагент Виктория Карманова.

Имеются небольшие похожие локации в Мытищах и под Шатурой, но там, скорее, полуизбинг - условия проживания тоже спартанские, но и делать ничего не нужно, дорожки почистят, еду приготовят и баню растопят специально обученные люди.

Кому нравится такой отдых?

"Во-первых, тем, кто в обычной жизни часами сидит в офисе, работая с бумагами. На несколько дней кардинально сменить образ жизни - это очень хорошая перезагрузка", - отвечает Карманова.

Потом все больше становится тех, кому нужен особый, тихий формат празднования Нового года. Праздник, когда народ массово запускает салюты и колобродит в ночи, не всем в радость. Есть люди, которые не могут позволить себе полночи не спать по состоянию здоровья. Некуда деваться и хозяевам собак: хочешь не хочешь, а выводить питомца для вечернего туалета на улицу надо. А там гремит и сверкает на каждом углу. Просто обратите внимание, сколько в первых числах января обычно бывает объявлений о поиске домашних животных, сорвавшихся с поводка и убежавших подальше от грохота куда глаза глядят. А кошки, хорьки и грызуны, которые не выходят из дома, реагируют на вибрации воздуха так же нервно, как собаки на звуки.

"А сейчас появилась еще одна категория тех, кому нравится избинг. Это люди, которые присматриваются к покупке загородного дома, но не уверены, что деревенская жизнь им придется по силам. Особенно когда денег на коттедж со всеми удобствами не хватает и приходится выбирать варианты попроще", - продолжает Виктория Карманова.

Отдых в деревенской избе для таких людей является чем-то вроде тренировки перед будущей покупкой. И если еще пару лет назад, по словам турагента, граждане заезжали в такие локации на два-три праздничных дня, то теперь все чаще посвящают избингу весь свой отпуск. Причем берут его именно зимой, когда жить в деревне сложнее всего.

Удовольствие это, кстати, недешевое. Оно и не может быть дешевым, ведь даже просто сложить из бревен дом стоит дороже, чем купить равноценную по площади квартиру. А потом этот дом нужно обслуживать. В общем, проживание в ивановской избе на четырех человек сегодня стоит 25-30 тыс. рублей в сутки, подмосковные локации обходятся еще дороже - от 15 тыс. рублей в сутки на человека. И можно смело умножать эти цифры на три, если речь о новогодних расценках.

Избинг особенно нравится тем, кто постоянно работает в офисе

Впрочем, Виктория Карманова подсказала "РГ" более дешевый вариант избинга: "Посмотрите на "Авито". Там много вариантов".

И действительно, многие предлагают провести Новый год в деревенском доме, причем построенном не для туристов, а самом аутентичном.

Вот, например, Надежда Кислова предлагает избушку в деревне Криулино Павлово-Посадского округа Подмосковья за 10 тыс. рублей в сутки.

"Есть русская печь, есть баня, елка, которую можно нарядить, растет прямо во дворе. Дому 60 лет, но состояние хорошее", - уверяет она. В обычной жизни в доме живет ее мама, но на новогодние праздники старушка всегда уезжает к детям. "Это дает нам возможность чуть-чуть заработать на доме, чтобы сделать в нем хотя бы текущий ремонт".

По словам женщины, так она сдает дом уже лет пять - и не было года, чтобы на новогодние праздники он пустовал.