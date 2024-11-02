Блогер раскрыла способы сэкономить во время путешествий по Европе

Российская путешественница и тревел-блогерша раскрыла способы сэкономить во время путешествий по Европе. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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«Первое правило, которого я придерживаюсь во время путешествий в Европу — никакого багажа. Потому что дешевле купить чемодан и вещи за границей, чем везти их с собой», — объяснила автор.

В качестве примера она привела свой отпуск в Италии, билеты куда обошлись ей в 18 тысяч рублей. Если бы блогерша брала багаж, пришлось бы доплатить еще 10 тысяч рублей. Однако во время предновогодних распродаж все равно захочется купить себе что-нибудь новое, пояснила она.

При этом косметику и средства личной гигиены девушка всегда берет с собой из России, потому что там они дешевле.

«Еще одно важное правило — всегда выбираю отели без завтраков, потому что это выгодней. Доплата за завтрак в отелях, как правило, стоит от 10 евро (1,1 тысячи рублей) и выше, потому что предлагается шведский стол — выбор из нескольких блюд. Но сколько по факту вы съедаете?» — высказалась автор.

Ранее эта же блогерша раскрыла цены в одной из самых дорогих стран Европы — Исландии. По ее словам, рыба там стоит дешевле, чем в России.