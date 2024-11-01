На вокзале в Сочи открылась круглосуточная прачечная самообслуживания

На вокзале Адлера для удобства туристов открылась круглосуточная прачечная самообслуживания. Такая, уверяют в Северо-Кавказском подразделении РЖД, есть только на их курорте и Павелецком вокзале в Москве.

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Постирать вещи туристам предлагают на четвертом этаже. За один цикл придется отдать 500 руб. В эту сумму уже включены необходимый гель и кондиционер для стирки. Есть и сушильные машины – за их использование путешественнику придется потратить еще 100 руб. За один раз можно загрузить не более 12 кг белья.

Воспользоваться услугой одновременно смогут четыре туриста. В пресс-службе СКЖД уверяют, что в помещении есть удобные места для ожидания. Правда, на фото, которое они предоставили, видна лишь некая металлическая мебель. Скорее всего, это стол. Кстати, знайте, что помещение стоит рядом с залом ожидания и надежно отделено от него… панорамным остеклением. Поэтому, что именно и кто стирает, будут знать пассажиры от Волги до Енисея, ожидающие отправления с вокзала Адлер.

Пока что сложно представить, насколько популярным будет это место у туристов. Тем, кто отдыхает непосредственно в Сочи, прачечная вряд ли понадобится. Возможно, ее оценят те пассажиры, которые используют единственный работающий на юге аэропорт Сочи как хаб для дальнейших путешествий. А добираются до него как раз ж/д транспортом.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД увеличивает количество вокзалов с капсулами для сна, но нравятся они далеко не всем туристам.