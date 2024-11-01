На интерактивной карте Перми появились трехмерные модели знаковых мест

На сервисе «Яндекс Карты» появились новые обозначения знаковых мест и архитектурных памятников Перми. Модели зданий выполнены в 3D-технике и отличаются высокой детализацией.

Об этом сообщает URA.RU.

«На здании речного вокзала можно рассмотреть надпись «Пермь». На крыше ротонды видны вензеля, а на здании краеведческого музея — барельеф и вазоны», — прокомментировали в сервисе.

Всего на картах детализированы 11 объектов. Среди них памятник «Пермский медведь», дом Грибушина, мемориал «МиГ на взлёте», церковь Вознесения, ротонда, арт-объект «Счастье не за горами» и другие.

Ранее сообщалось, что несколько проектов Москвы признаны лучшими по итогам XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года».