Пассажиров хотят защитить от ошибок в авиабилетах

В правительстве задумались о защите прав пассажиров. На повестку дня вынесен законопроект о вводе штрафов для компаний за некорректное оформление авиабилетов.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, необходимость в новых поправках в Воздушный кодекс и КоАП РФ вызвана участившимися жалобами пассажиров. Каждый год Ространснадзор фиксирует сотни нарушений, связанных с ошибками при оформлении билетов. Из-за этого туристы часто теряют деньги и попадают в сложные ситуации во время путешествий.

Для того чтобы авиакомпании и агенты были более внимательны при оформлении документов, в правительстве и рассматривают введение штрафов за некорректные данные в билетах.

«Предлагаемые нормы обязывают операторов автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок соблюдать установленные требования. То есть что в систему должна вноситься корректная информация. Любые ошибки и даже неточности будут признаны нарушением», – добавил Владимир Груздев.

Так, за некорректные данные в билетах юридическим лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тыс. руб. При выявлении повторных нарушений эта сумма увеличится до 300–400 тыс. руб. Более того, в особых случаях компанию ждет принудительная приостановка деятельности на срок до 3 месяцев.