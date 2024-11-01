Как посетить Арктику совершенно бесплатно

Волонтерство давно стало для множества россиян образом жизни на стыке работы и туризма. Искатели приключений готовы ехать за тысячи километров, чтобы жить в заповедниках, наводить там порядок, оборудовать экотропы и помогать ученым. Самые суровые места ждут их на Русском Севере. За путешествия в эти точки туристы готовы платить многие десятки и даже сотни тысяч рублей, но волонтеры могут оказаться там бесплатно. Где в Арктике в 2025 году ждут добровольцев — выяснила «Лента.ру».

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Национальный парк «Русская Арктика»

Находится в Архангельской области, расположен на двух полярных архипелагах: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа

Это место по праву называют самым северным национальным парком России. В акватории Земли Франца-Иосифа можно встретить нарвала, а также редчайшего гренландского кита, большие популяции атлантического моржа и белой чайки. Побывавшие там туристы пишут о восторге от красоты Оранских островов с лежбищем моржей. В бухте Тихой на острове Гукера функционирует самое северное почтовое отделение в стране.

Добровольцев здесь привлекают к ремонтным, хозяйственным и строительным работам, предоставляя взамен проживание и питание.

Они также смогут поучаствовать в ликвидации экологического ущерба и организации экотроп. Фотографы и дизайнеры могут пополнить здесь портфолио — им дают право делать профессиональную фото- и видеосъемку и создавать дизайн-проекты.

Программа длится три летних месяца. Желающие могут подать заявку на сайте «Русской Арктики». Нацпарк берет на себя все организационные вопросы с проездом волонтеров на территорию.

Заповедник «Усть-Ленский»

Якутия, расположен на реке Лене и на склоне хребта Хараулах

Большая часть заповедника в 1,5 миллиона гектаров находится в дельте Лены и испещрена протоками и мелкими озерами. Небольшая территория покрыта относительно низкими Хараулахскими горами: их высота всего 200-300 метров над уровнем моря. Главная достопримечательность — остров Столб — образован из пород, возраст которых превышает 400 миллионов лет.

Остров считается обителью духов. Местные уверяют, что возле него появляются чудесные видения. На самом деле это миражи, которые возникают из-за преломления света при соприкосновении холодного воздуха и теплой воды.

Заповедник поделен на два участка. Один — Сокол, Хараулахский хребет, где гнездятся птицы, такие как кречет и сапсан, второй — Дельтовый, где проходят пути миграции дикого северного оленя. Волонтерам здесь предложат вести учет краснокнижных обитателей заповедника. Остальные смогут поучиться у инспекторов охраны окружающей среды. Узнать подробнее о наборе добровольцев можно в Telegram-канале учреждения или в группе во «ВКонтакте».

Добраться до заповедника можно из Якутска на пассажирском теплоходе, преодолев 1700 километров. Зимой этот путь осложняется, оказаться там можно только по зимнику. Также от поселка до «Усть-Ленского» можно долететь на вертолете или вездеходе либо выбрать пеший маршрут в 60 километров.

Плато Маньпупунер

Печоро-Илычский заповедник, Республика Коми

Побывать в Печоро-Илычском заповеднике стоит прежде всего для того, чтобы увидеть выветривание на плато Маньпупунер. Причем туристам нельзя оставаться здесь на ночь из-за сложного климата. Но возможность жить в этих суровых местах есть у волонтеров.

Для них сотрудниками заповедной зоны было составлено несколько программ. Так, опытным и выносливым предлагают заняться строительством деревянных мостовых переходов на сваях, укладкой настила, переносом стройматериалов от места выгрузки вертолетом до площадки. Ежедневный трекинг по тайге составит 40 километров. Волонтерская смена длится на протяжении двух недель.

Добровольцев набирают и на горную базу «Вологодская грань». Это стартовая точка экотропы на Маньпупунер. Здесь нужно следить за порядком и чистотой, встречать туристические группы и сопровождать их на плато. На смене можно пробыть месяц.

Найдутся задачи для неравнодушных и на горном туристическом маршруте от перевала Дятлова до плато Маньпупунер. Основная задача для волонтера здесь — следить за соблюдением правил на маршруте. Также они должны убирать, готовить еду для туристов, по запросу — знакомить их с местными легендами. Смена занимает от 14 до 30 дней.

Организаторы берут с волонтеров взнос в 10 тысяч рублей, эти деньги пойдут на закупку продуктов. Добровольцам разрешают привезти с собой палатку. Все инструменты для работы им выдадут на месте. Подать заявку можно по почте.

Путоранский заповедник

Плато Путорана, Красноярский край

Заповедник раскинулся по территории Заполярья Красноярского края, в средней части крупной горной страны — плато Путорана. Главные природные достопримечательности здесь — уникальные ландшафты столовых гор (плато) высотой 1000-1500 метров над уровнем моря.

В заповеднике насчитывается более 25 тысяч озер, образующих вместе второй по объему резервуар пресной воды в России после озера Байкал.

Волонтеры там нужны для помощи государственным инспекторам в обустройстве туристической инфраструктуры. Они могут заниматься строительством, расчисткой троп, заготовкой дров, уборкой мусора и благоустройством территории кордона, вести дневник наблюдений за погодой, информировать туристов о режимах и правилах посещения особо охраняемой природной территории.

Организаторы берут на себя расходы по доставке добровольцев из Норильска в охранную зону заповедника — останется только самостоятельно добраться до города. Кроме того, предоставляются необходимый для работы инвентарь и питание. Жить волонтерам предлагают в доме на кордоне, условия спартанские — удобства на улице, но есть баня, а также спутниковая и радиосвязь. Желающие могут обращаться на почту с пометкой «Волонтер».