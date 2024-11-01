Туристам на личных авто придется больше платить за парковку во Внуково

Стоимость первого часа платной парковки на территории московского аэропорта Внуково с 25 ноября составит 500 руб., второго часа – 400. Такая информация опубликована на официальном сайте авиагавани.

Как пояснили порталу TourDom.ru по контактному телефону паркинга Внуково, цена первого часа сейчас составляет 400 руб., второго – 300. Таким образом, почасовые тарифы увеличатся на 100 руб. Кроме того, суточной стоянкой будет считаться нахождение автомобиля на платой парковке не свыше 3 часов, как ныне, а более двух. Если оставить автомобиль на срок от 2 до 24 часов, заплатить придется как за сутки, и тоже по новым ценам: сейчас это обходится в 1100 руб., а с 25 ноября будет стоить 1200.

Некоторые туристы, владельцы личного автотранспорта, отправляясь в туристические поездки, предпочитают добираться до аэропортов на собственных автомобилях. На время путешествия машину оставляют на платной парковке авиагавани, а затем забирают ее по возвращении. В аэропорту Внуково с конца ноября такой вариант будет обходиться дороже на 100 руб. в день. Если поехать в десятидневный тур, придется переплатить 1 тыс. руб. по сравнению с действующими сейчас расценками.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 1 ноября, во Внуково увеличены штрафы за утерю парковочного талона – с 1,5 до 2,5 тыс. руб., а также повреждение шлагбаума при выезде с парковки – с 2 до 3 тыс. руб. плюс возмещение причиненного имущественного ущерба.

Ранее мы писали, что аэропорт Внуково получил разрешение на строительство нового пятиэтажного паркинга на 1700 автомобилей.