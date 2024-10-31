Стюардесса посоветовала отказаться от туалетной бумаги на борту самолета

Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании предостерегла пассажиров самолетов от использования туалетной бумаги на борту. Своим мнением она поделалась в блоге TikTok, на публикацию обратило внимание издание New York Post.

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По словам бортпроводницы Кейт, бумага в туалетах может быть испачкана.

«Там есть мужская моча, потому что они не умеют контролировать это», — предупредила блогерша.

Ранее другая стюардесса назвала неожиданное самое грязное место в самолетах. Им оказались багажные полки.