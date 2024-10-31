Стюардесса посоветовала отказаться от туалетной бумаги на борту самолета

Стюардесса предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту самолета
Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании предостерегла пассажиров самолетов от использования туалетной бумаги на борту. Своим мнением она поделалась в блоге TikTok, на публикацию обратило внимание издание New York Post.
По словам бортпроводницы Кейт, бумага в туалетах может быть испачкана.
«Там есть мужская моча, потому что они не умеют контролировать это», — предупредила блогерша.
Ранее другая стюардесса назвала неожиданное самое грязное место в самолетах. Им оказались багажные полки.