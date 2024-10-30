Исследование: половина россиян хотя бы раз брала отпуск за свой счет

Половина россиян хотя бы раз брала отпуск за свой счет, чаще такой отдых берут на кратковременный срок - от одного до трех дней. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 7 тыс. человек.

"Половина опрошенных сообщили, что хотя бы раз брали отпуск за свой счет, причем 18% россиян брали его один раз, а 32% - несколько раз за карьеру. В среднем, максимальный срок, на который опрошенные брали отпуск за свой счет, составил около 13 дней", - говорится в итогах исследования.

Аналитики выяснили, что чаще всего (35%) респонденты берут за свой счет кратковременные отпуска - от 1 до 3 дней, 32% - от 4 до 7 дней, 25% - от 8 до 14 дней, а каждый десятый опрошенный - от 15 до 30 дней.

Отмечается, что женщины чаще берут краткосрочные неоплачиваемые отпуска на один-три дня. Мужчины же склонны брать отпуска продолжительностью до одной недели (четыре-семь дней).

Причины неоплачиваемого отпуска

Основными причинами, по которой респонденты уходили в отпуск без сохранения заработной платы, стали личные или семейные обстоятельства (46%), важные жизненные обстоятельства, например, свадьбы или юбилеи (25%), состояние здоровья (20%).

Также отпуск без сохранения зарплаты россияне брали из-за того, что у них кончалось количество оплачиваемых дней (16%), чтобы посетить фестиваль, концерт или другое развлекательное мероприятие (13%), чтобы пройти обучение или повысить квалификацию (8%).

При этом почти треть респондентов (29%) отметила, что невыплаченная за отпуск сумма была для них незначительной. Каждый пятый опрошенный не ощутил существенной разницы в доходе благодаря короткому сроку отпуска, а 18% россиян заранее распланировали бюджет, чтобы минимизировать последствия неоплачиваемого отпуска. Каждый десятый респондент рассказал, что стоимость одного отпуска не влияет на их бюджет - они могут позволить себе отказаться от части дохода при необходимости.

Аналитики подсчитали, что в среднем последний отпуск за свой счет обошелся россиянам в 29 600 рублей без учета трат на сам отдых.