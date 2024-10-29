Что делать, если выгоняют из отеля за рубежом

В случае если туриста выселяют из отеля за границей, всегда нужно незамедлительно обращаться к отправляющей стороне, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Он посоветовал в подобных обстоятельствах сообщить своему турагенту о проблемах, а по приезде домой из тура написать претензию.

Если вас выселяют из отеля, нужно связаться с отправляющей стороной, с турагентом, а по приезде написать претензию. Иногда отели злоупотребляют своим правом запрещать у себя проживать. Однако злоупотребления бывают со всех сторон, и со стороны постояльцев тоже, поэтому в ряде случаев отель имеет право отказать туристам проживать у себя, — пояснил Мурадян.

Он прокомментировал инцидент с выселением россиян из отеля Rixos Sungate, отметив, что ситуация требует детального разбора. Мурадян добавил, что туристов довольно быстро заселили в новый отель и они не остались на улице, поэтому новое место могло не «дотягивать» по уровню до первоначального.

Здесь нужно исходить из того, что замена была в последний момент, экстраординарная, и их вообще разместили куда-то. Возможно, сама компания планирует возвращать разницу или разбираться, но их вообще заселили, и это главное, что люди не остались на улице. Не всегда можно по щелчку пальцев найти равнозначную замену, когда тур уже начался, — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что семью с двухлетним ребенком выселили из пятизвездочного отеля в Турции. Уточнялось, что перед этим у них украли дорогие очки, а потом обвинили в «беспричинном» переполохе и выгнали из гостиницы. В результате туристы полночи просидели на улице без еды и воды.