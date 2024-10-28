«Аэрофлот» решил давать туристам больше миль за дорогие билеты

«Аэрофлот» решил давать больше миль туристам в программе лояльности по самым дорогим тарифам перевозки. Как заметили в авиационных телеграм-каналах, значительно прибавилось количество баллов за перелеты в экономе по тарифу «максимум» и в бизнесе.

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Если сравнивать нынешние расценки с предыдущими расчетами по одним и тем же маршрутам, прибавка составляет примерно треть. Такая тенденция наблюдается как на внутренних, так и на международных маршрутах. Иногда разница даже ощущается на «оптимуме» – среднем из группы экономтарифов.

Безусловно, есть и проигравшие – дальневосточные рейсы теперь дают меньше тысячи миль даже при выборе «максимума». Их оценивают так же, как перелет по плоскому тарифу. Например, за перелет Москва – Владивосток начисляют лишь 997 миль. Шаттлы Москва – Питер также теперь приносят меньше баллов. Пассажиры получают 500 баллов за перелет между двумя столицами вместо прежних 625.

По-новому мили считают для перелетов начиная с 21 октября. При этом дата покупки билетов не имеет значения.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпании могут наказать за подешевевшие мили в программах лояльности.