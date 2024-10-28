У россиян могут возникнуть сложности с британскими визами

Россияне в ближайшее время могут столкнуться с определенными неудобствами при оформлении виз в Великобританию. Дело в том, что офисы TLS-Contact в России закроются 3 декабря. Оформлением займется другой визовый оператор.

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«К 3 декабря 2024 года наш визовый центр прекратит свою деятельность, а услуги по обработке визовых заявлений в Великобританию будут переданы компании VFS Global», – говорится в сообщении на официальном сайте TLS-Contact.

Также оператор просит обратить внимание заявителей, что с 5 ноября доступ к онлайн-аккаунтам будет закрыт. Если туристу, уже подавшему документы на визу, необходимо изменить, отменить запись в ВЦ или загрузить дополнительные сопроводительные документы, то для этого придется обратиться в службу поддержки.

Кроме того, если виза будет готова уже после закрытия офиса TLS-Contact, то ее нужно будет получать в представительстве VFS Global.

Стоит отметить, что нынешний оператор имеет представительства лишь в нескольких городах (Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону), в то время как офисов VFS Global в России в разы больше. Не исключено, что для приема документов на визу в Великобританию новый оператор расширит географию подачи заявлений. Впрочем, официальных сообщений на этот счет пока нет.