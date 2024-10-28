Турист отстоял право на бесплатный перелет на Хайнань и обратно

Пенсионеру из Ханты-Мансийского автономного округа пришлось в суде доказывать свое право на бесплатный перелет на Хайнань. Сергей Викторович М. отдохнул в рамках пакетного тура на китайском острове, а по возвращении попытался вернуть часть денег за билеты на перелет по маршруту Москва – Санья и обратно. Турист имеет такое право, поскольку жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий раз в 2 года могут рассчитывать на возврат потраченных на дорогу средств. Причем эта норма относится как к работающим гражданам, так и пенсионерам.

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Обратившись за компенсацией в Пенсионный фонд, Сергей Викторович приложил все обязательные для этого документы: маршрутные квитанции, посадочные талоны, а также справку по ортодромии – кратчайшему расстоянию перелета по территории России. Общая стоимость билетов составила 71,2 тыс. руб., возврату же, по мнению туриста, подлежали 39,2 тыс. руб.

Однако Пенсионный фонд компенсировать стоимость авиабилетов отказался. Причиной стало то, что справка по ортодромии была выдана не авиакомпанией, а турагентством, у которого пенсионер приобретал тур на Хайнань. Турист обратился в прокуратуру, после чего Югорский межрайонный прокурор обратился с иском в суд в интересах пенсионера. Суд встал на сторону заявителя, обязав Пенсионный фонд выплатить компенсацию за авиабилеты.

Как отмечено в судебном решении, поскольку поездка на курорт состоялась в рамках туристического продукта, то документ, позволяющий претендовать на компенсацию стоимости авиабилетов, может быть оформлен не только перевозчиком, но и организацией, с которой у туриста заключен договор, то есть с туристическим агентством.

На прошлой неделе мы написали, что туристы жалуются на проблемы с получением справок по ортодромии. Сроки оформления затягиваются.