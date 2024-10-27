Создан надувной туалет для походов AirPot

Инженер Кунруи Пэн разработал AirPot — надувной туалет, который направлен на продвижение «экологически чистых практик», а если точнее, то такой туалет нужен, чтобы «ходить по-большому» во время походов.

© Ferra.ru

Установка AirPot проста: просто разверните его, наполните воздухом и зафиксируйте концы, чтобы создать U-образное сиденье туалета. Биорастворимый подкладка, пропитанная суперабсорбирующим полимером (SAP) — используемым NASA для управления отходами в космосе — закрепляет отходы и нейтрализует запахи. Туалет изготовлен из прочных, водостойких материалов.

© Kunrui

Хотя продукт находится на стадии прототипа, Пэн надеется вывести AirPot на рынок, предоставив туристам «практичное и экологичное решение».

Теперь можно взять с собой «удобства», надуть их посреди леса и воссоздать атмосферу цивилизации где угодно. Осталось создать надувные раковину и биде.