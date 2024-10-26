Юрист Сорк: в отелях лучше не селиться на 1-м и 2-м этажах. В отзывах на отели, как правило, в первую очередь смотрят на удобство и комфорт. Однако про безопасность тоже нельзя забывать. Например, нижние этажи гостиниц легко доступны преступникам, а слишком высокие опасны во время пожара. Эксперт перечислила основные критерии, по которым можно определить, насколько номер будет безопасным.

Где находятся самые безопасные номера в отелях

Один из важных критериев безопасности номера — расположение, рассказала юрист Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк.

Он должен располагаться:

на средних этажах — обычно с 3-го по 6-й, чтобы в случае пожара или другого ЧП было время эвакуироваться самостоятельно либо спасатели могли бы быстрее до вас добраться;

вдали от входа в отель или парковки, чтобы оградить себя от возможных преступников.

На что ещё ориентироваться

Важно смотреть и на другие факторы безопасности, написала «Газета.ru» со ссылкой на эксперта:

отель контролирует доступ транспортных средств;

в нём есть охрана и пожарная сигнализация;

ценные вещи можно сдать на хранение либо положить в сейф в номере;

вызвать лифт можно только с помощью ключей от номера;

в номере есть глазок.

С 1 марта 2025 года в российских гостиницах появятся невозвратные тарифы. Номера по ним будут дешевле, но в случае отмены брони деньги туристу не вернут.