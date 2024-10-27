Суд помог пассажиру добиться компенсации за сорванный рейс до Пхукета

Благовещенский горсуд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина к АО «Федеральная пассажирская компания». Мужчина требовал возместить ущерб, который был причинён из-за опоздания поезда.

© 2x2.su (Благовещенск)

Установлено, что в октябре 2023 года между турфирмой и истцом был заключён договор о поездке в Таиланд на 11 дней. В рамках тура были куплены авиабилеты по маршруту Хабаровск – Пхукет и обратно, куплены билеты на поезд Новосибирск – Владивосток. Все покупки подтверждались билетом, а значит был заключен договор между пассажиром и компанией.

Но железная дорога не выполнила свои обязательства, т.к. поезд Новосибирск – Владивосток не прибыл в Хабаровск в запланированное время, а опоздал более чем на 5 часов. Из-за этого истец со спутницей опоздали на чартерный рейс до Пхукета, им пришлось покупать новые билеты – сначала до Москвы, а потом в Таиланд.

«Истец полагал, что опоздание поезда нанесло ему как материальный, так и моральный вред. Однако руководство железной дороги и её структурных подразделений отвечало на его претензии формально, не предлагая никакой компенсации», - рассказали в суде.

Истец потребовал взыскать с Управления железной дороги материальный ущерб в размере 95,8 тыс. рублей. Кроме того, мужчина требовал возместить ему моральный ущерб в размере 500 тыс. рублей. Ответчик же вину не признал, заявив, что она лежит на РЖД и организации, которая ремонтирует поезда, локомотивы, пути сообщения.

Изучив материалы дела, суд установил, что ответственность за причиненный ущерб несёт перевозчик - Федеральная пассажирская компания, и взыскал в пользу истца 61,4 тыс. рублей. Также суд обязал ответчика компенсировать истцу моральный вред - 15 тыс. рублей.

Суд также оштрафовал ответчика в размере 50% от суммы материального и морального ущерба, что составило 38,2 тыс. рублей. В возмещении ущерба в большем размере мужчине было отказано.

Как писал ранее портал 2х2.su, благовещенский суд вынес решение по иску пассажира одной из авиакомпаний, который добивался компенсации за сорванный рейс. Из материалов дела сообщается, что инцидент произошёл в августе 2023 года. Пассажир приобрёл билет на рейс Анадырь – Хабаровск стоимостью около 16 тыс. руб.