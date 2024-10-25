Из Екатеринбурга запустили первый рейс в Камбоджу

Из аэропорта Кольцово 25 октября запустили первый рейс в Королевство Камбоджа. Теперь зимой можно будет улететь туда из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

– Самолеты в Камбоджу из Кольцово будут летать раз в 10 дней. Туры предлагают уральцам туроператоры OneClick Travel и «Европорт», – рассказали в пресс-службе Кольцово.

Первым рейсом DV-452 авиакомпании SCAT Airlines в Сиануквиль отправили более 200 туристов. Первых пассажиров торжественно встретили на стойке регистрации и подарили пряники в виде самолета.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что в Свердловской области снежный покров появится в начале ноября.