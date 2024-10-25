Больше трети россиян собираются брать отпуск осенью

Около 39% россиян уже взяли или возьмут отпуск этой осенью. большинство из них собираются потратить на отдых менее 50 тыс. рублей. Такие данные приводит "Российская газета" со ссылкой на исследование. Там также отмечается, чаще всего осенью россияне берут отпуск на семь дней - такие планы есть у 71% опрошенных. Еще 22% будут отдыхать до двух недель. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал Авторадио, куда стоит отправиться в путешествие в ближайший месяц.

"В активную фазу вступают сезоны в восточных странах. Это в первую очередь Арабские Эмираты, куда максимально сейчас наращиваются полетные программы практически из всех регионов. Погода там еще теплая, море теплое. На тайском направлении у нас тоже подросло количество рейсов. А значит, полеты теперь будут доступны не только на Пхукет, но и в Бангкок, и на Самуи. То есть выбор отдыха будет как пляжный, так и ночной. Из интересных направлений - это китайский остров Хайнань, где сезон в самом разгаре. И самое главное, что в отличие от материкового Китая, туда не требуется получать визу, а можно просто собраться за несколько дней, купить тур. И перелеты туда даже чуть дешевле, чем в Таиланд."

Отмечается, что стоимость туров на двоих на Ближний Восток начинается от 150 тысяч рублей. Альтернатива такому отдыху - поездка в страны ближнего зарубежья.

"У нас с вами доступны рейсы в Армению, Азербайджан и Грузию. Это уже, конечно, не пляжный отдых, но возможность провести 3-5 дней: вкусно покушать, посмотреть достопримечательности и просто освежиться."

Как пишет "Российская газета", тем временем провести отпуск в одиночестве планируют 12% респондентов. Еще 28% отправятся в путешествие с друзьями или коллегами. Отпуск с семьёй проведут 60% россиян.