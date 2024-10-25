Туристам станет сложнее оформить визу во Францию

Визовый центр Франции изменил требования к документам туристов, желающих оформить шенген. Они коснутся тех заявителей, кто не подает документы лично из-за нежелания сидеть в очередях или за неимением физической возможности посетить офис.

© tourdom.ru

Речь идет о доверенностях, которые граждане передают третьим лицам на оформление визы от их лица. На сайте Генерального консульства Франции в Москве появилась информация, что в этом случае потребуется нотариально заверенный документ. На текущий момент достаточно простого рукописного.

По итогам решения дипмиссии визовый центр VFS Global уже обновил на своем сайте правила подачи документов. Новый формат доверенности начнут требовать с 1 ноября. До этого момента примут рукописные. Учитывая, что глубина записи на подачу достаточно существенная, – большому количеству туристов, уже имеющих слоты на ноябрь, придется озаботиться оформлением нового документа.

Напомним, что на текущий момент Франция остается одной из самых лояльных стран по отношению к заявителям из РФ. Консулы выдают в том числе и многократные визы. На текущий момент визовые центры выдают места уже на декабрь, но периодически появляются отказные слоты на ноябрь.

Ранее TourDom.ru писал, где туристам успеть оформить шенген до Нового года.