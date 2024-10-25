Как выбрать безопасный номер в отеле

Лучше не заселяться в номера отелей на первом этаже, рассказала «Газете.Ru» юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк. По ее словам, в такие номера могут легко пробраться преступники.

В отеле важен не только комфорт — красивый вид из окна, удобный и опрятный номер, вкусные завтраки, приветливый персонал, но и безопасность путешественников, — объяснила эксперт.

Юрист отметила, что безопаснее всего выбирать номера на средних этажах, от третьего до шестого. В случае эвакуации или пожара из них можно успеть спастись. Также рекомендуется заселяться в номера, расположенные подальше от входа и парковки.

Заранее убедитесь, что отель, в котором вы хотите остановиться, имеет контроль доступа транспортных средств, а для вызова лифта в нем требуются ключи от номера. Также выбирайте номера, где в двери есть глазок, — добавила Сорк.

Кроме того, важно почитать отзывы перед выбором отеля, подытожила юрист.

Ранее на востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии утихомирили нетрезвого постояльца гостиницы. Администратор отеля рассказала, что с просьбой о помощи к ней обратилась выбежавшая из своего номера клиентка в пеньюаре. Она пожаловалась, что ее хотят убить.