День таможенника РФ: советы туристам при планировании поездки

В России 25 октября отмечают День таможенника. Всем лицам, пересекающим границу, необходимо знать ряд важных правил, установленных законом. Это поможет сократить время при регистрации и избежать нежелательных неприятностей.

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Если вы собираетесь выехать за границу, то, конечно, задумываетесь о том, что можно везти с собой, а от чего придется отказаться. Мы напоминаем, какие проблемы возникают у пассажиров на таможне чаще всего и что нужно сделать, чтобы их избежать.

Как и когда проводится проверка вещей?

Таможенный контроль проходят, пересекая границы, — при въезде и при выезде. Проверяют все вещи, только одни надо декларировать, а другие — нет. Если вы не везете товары, подлежащие письменному декларированию, то в аэропорту идете через зеленый коридор. Если везете — то через красный. Но даже если вы выбрали зеленый коридор, сотрудник таможни имеет право попросить показать вещи.

Если у таможни есть основания полагать, что человек тайно перевозит что-то с нарушением законодательства, может быть произведен личный досмотр.

Какое имущество нужно декларировать при выезде, а какое — нет?

Без подачи декларации и прохождения красного коридора вывезти из России можно наличную иностранную валюту, не превышающую в эквиваленте $10 тыс. на одного человека, банковские средства при этом не учитываются. Свыше нельзя даже с декларацией. При вывозе наличности в рублях свыше $10 тыс. необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию. Векселя, банковские чеки, ценные бумаги подлежат обязательному декларированию.

При этом важно учесть нюансы. Если вы везете денежные средства в виде дорожных чеков — имейте в виду, что их тоже нужно задекларировать. Также, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, помните про курс валют. Таможенный офицер ориентируется на курс обмена ЦБ непосредственно в день вывоза (или ввоза).

И обязательно включите в декларацию культурные ценности, редкие растения и животных, государственные награды, драгоценные металлы и камни, оружие и сильнодействующие лекарства.

В каких ситуациях все равно лучше задекларировать личные вещи при выезде?

Например, если вы берете с собой дорогие вещи или украшения. При выезде проблем может и не быть, но вот при возвращении обратно могут возникнуть непростые ситуации. Чтобы воспользоваться правом беспошлинного ввоза товаров, которые приобретены в России и были ранее вывезены за границу, необходимо предъявить сотруднику таможенного органа документы, подтверждающие, что действительно товары были вывезены ранее, а не куплены владельцем во время поездки.

В таких случаях нужно либо возить с собой чеки, но проще не полениться и оформить декларацию при выезде из России. Декларацию выезжающий за границу подает на временно вывозимые товары. В противном случае ввозимые товары могут быть изъяты таможенным органом, и гражданину придется доказывать, что он не желал уклониться от уплаты таможенных платежей, предъявлять товарные чеки и иные документы, подтверждающие приобретение товаров на территории России до его выезда за границу.

В каких случаях надо платить пошлину?

В Россию без уплаты пошлины самолетом разрешено ввозить товары стоимостью не более €10 тыс. и вес которых не превышает 50 кг. Если стоимость или вес товаров больше, необходимо уплатить пошлину, обратившись к таможенникам в зоне прилета.

Попытка сэкономить на пошлине путем недекларирования товаров часто оборачивается провалом при оформлении возврата НДС. Если путешественнику важно вернуть процент с покупки, следует учесть, что таможенные службы стран сотрудничают друг с другом. После регистрации на рейс в аэропорту вы обязаны предъявить на таможне документы о покупке товара. Тогда, если стоимость покупки больше €10 тыс., иностранная таможня может сделать копии документов на товары и отправить их российским коллегам в режиме онлайн. И когда пассажир прилетает на родину, его уже ждет российская таможня.

А если я еду на машине или поездом?

Здесь нормы отличаются от авиапутешествий.

С 2019 года наземным транспортом в Россию без уплаты пошлины можно провезти товары общей стоимостью до €500 и/или весом до 25 кг.

А что насчет табака и алкоголя?

В этом случае действует тот же алгоритм: на вывоз ограничений нет, но есть ограничения на ввоз.

Привезти с собой в Россию из путешествия можно не больше 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или 200 стиков для электронных сигарет. Общий вес указанных изделий не должен превышать 250 г. На алкогольные напитки действует ограничение: без пошлины ввезти можно не больше 3 л на одного совершеннолетнего гражданина. За провоз алкогольной продукции объемом от 3 до 5 л нужно будет заплатить по €10 за каждый литр превышения. Ввоз алкоголя свыше 5 л запрещен.

А когда вы везете табачные изделия или алкоголь из России зарубежным друзьям, то нужно учитывать таможенные правила страны въезда.

Каков размер пошлины?

Пошлина высчитывается по ставке 30% от стоимости товара или, если стоимость неизвестна, €4 за 1 кг.

Если вам необходимо заплатить пошлину после покупки вещей, лучше сохраните чеки. Если чеков нет, стоимость товара будет оценивать таможня. А если вы покупали товары с большой скидкой, это может быть невыгодно.

Что мне будет за нарушения и насколько страшны таможенные санкции?

В зависимости от серьезности нарушения таможня может применить несколько видов санкций. Это может быть штраф или конфискация, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Степень наказания зависит от вида товара и его количества.

Согласно КоАП, сумма штрафа за недекларирование имущества может варьироваться от 50 до 200% стоимости товара.

За незаконное перемещение алкогольной или табачной продукции в крупном объеме установлена уголовная ответственность в виде штрафов, принудительных работ или лишения свободы.

Незаконное перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов обернется штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы либо ограничением свободы или принудительными работами на срок от двух до четырех лет.

Как правильно задекларировать имущество?

Декларацию можно заполнить заранее, скачав в интернете, или в аэропорту в зоне выдачи багажа. Это несложно, из документов понадобится только паспорт. Декларация подается на таможенный пост в аэропорту.

Что важно помнить?

Таможенные правила разных государств различны. Поэтому гарантия спокойного прохождения границы и защита от неприятностей — изучение законодательства страны, в которую вы отправляетесь. Памятки туристов есть как в турагентствах, так и в свободном доступе в интернете.